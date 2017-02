Roche: Swissmedic homologue Alecensa (alectinib)

mercredi, 08.02.2017

Swissmedic a homologué Alecensa (alectinib) pour le traitement de patients atteints d'un cancer du poumon.

Dans les deux études d'homologation, Alecensa a permis de réduire la taille de la tumeur chez près de la moitié des patients atteints de NSCLC ALK-positif ayant présenté une progression sous crizotinib. - (Reuters)

Roche a annoncé mercredi que l'autorité suisse de contrôle et d'autorisation des médicaments (Swissmedic) a homologué Alecensa (alectinib) pour le traitement de patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) métastatique ALK-positif.



Dans les deux études d'homologation, Alecensa a permis de réduire la taille de la tumeur chez près de la moitié des patients atteints de NSCLC ALK-positif ayant présenté une progression sous crizotinib. La survie médiane sans progression de la maladie chez les patients traités par l'alectinib s'est élevée à 8,2 et 8,9 mois, précise le communiqué.



"Ce nouveau médicament a le potentiel de modifier fondamentalement notre pratique thérapeutique pour ce tableau clinique", a déclaré le Pr Oliver Gautschi, de l'Hôpital cantonal de Lucerne, cité dans le communiqué. - (awp)