Novartis: Kisqali autorisé dans le traitement du cancer du sein

mercredi, 25.10.2017

Swissmedic a autorisé Kisqali en association avec un inhibiteur de l’aromatase comme thérapie endocrinienne initiale pour le traitement des femmes ménopausées ayant un cancer du sein avancé ou métastatique.

Kiskali représente une nouvelle option thérapeutique pour les patientes atteintes d’une forme particulièrement répandue de cancer du sein avancé.(Keystone)

Kisqali est désormais autorisé en association avec un inhibiteur de l’aromatase comme thérapie endocrinienne initiale pour le traitement des femmes ménopausées ayant un cancer du sein avancé ou métastatique, avec récepteurs hormonaux (RH) positifs et récepteurs du facteur de croissance épidermique humain 2 (HER2) négatifs. Combiné à l’inhibiteur de l’aromatase létrozole, Kisqali réduirait le risque de progression ou de décès de 44 pour cent par rapport à une monothérapie au létrozole.

Kisqali est un inhibiteur de CDK4/6. L’étude qui a servi de base à l’autorisation a atteint rapidement son critère d’évaluation primaire et présente déjà dans la première analyse intérimaire une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression (SSP) par rapport à la monothérapie au létrozole.

«Novartis étudie le traitement du cancer du sein depuis plus de 25 ans, notamment le cancer du sein RH+, la forme la plus répandue de cette maladie», dit le Dr Kay Moeller-Heske, Oncology General Manager de Novartis Pharma Schweiz. «Avec Kisqali, nous pouvons proposer une nouvelle option thérapeutique aux patientes atteintes d’une forme particulièrement répandue de cancer du sein avancé».

L’autorisation de Swissmedic repose sur l’efficacité élevée et le profil de sécurité avéré de Kisqali en association au létrozole par rapport à la monothérapie au létrozole dans l’étude clé de phase III «MONALEESA-2». L’étude inclut 668 femmes ménopausées atteintes de cancer du sein RH+/HER2- avancé et métastatique qui n’ont pas reçu de traitement systémique pour leur cancer du sein avancé.

L’étude a démontré que Kisqali combiné à l’inhibiteur de l’aromatase létrozole réduit le risque de progression ou de décès de 44 pour cent par rapport à une monothérapie au létrozole.

Plus de la moitié des patientes ayant reçu Kisqali en association au létrozole étaient vivantes et sans progression au moment de l’analyse intérimaire; en conséquence, il n’a pas été possible de déterminer une survie moyenne. Lors d’une analyse complémentaire à onze mois, une survie sans progression moyenne de 25,3 mois a été observée pour les patientes sous traitement combiné Kisqali plus létrozole, par rapport à 16 mois pour les patientes sous placebo plus létrozole.

Les effets indésirables sous Kisqali en association au létrozole étaient généralement réversibles et pouvaient être contrôlés par une réduction temporaire du dosage ou une suspension du traitement. Les effets secondaires les plus fréquents étaient la neutropénie, les nausées, les infections, la fatigue et la diarrhée.

Selon la Ligue suisse contre le cancer, 5861 femmes et 45 hommes4 développent un cancer du sein chaque année en Suisse, sachant que l’on distingue plusieurs types de cancer du sein. Le cancer du sein est donc le cancer le plus répandu chez les femmes en Suisse.