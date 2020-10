Swisscom affiche une performance en léger repli après neuf mois

Swisscom présente une performance en repli après neuf mois en 2020, mais supérieure aux attentes.

Pour autant que les objectifs soient atteints un dividende de 22 francs par action sera proposé aux actionnaires au titre de l'année 2020.(Keystone)

Alors que ses revenus ont fléchi, le numéro un suisse des télécoms Swisscom a vu son bénéfice net se contracter de 1,3% à 1,16 milliard de francs. Les perspectives pour l'ensemble de l'année demeurent inchangées.



Après neuf mois en 2020, les revenus ont fléchi de 3% à 8,2 milliards de francs, écrit jeudi l'opérateur de télécommunications en mains de la Confédération. La performance opérationnelle est en revanche demeurée quasiment stable, le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) n'enregistrant qu'un infime tassement de 0,4% à 1,52 milliard.



Quant au résultat opérationnel avant intérêts, impôts dépréciations et amortissements (Ebitda), il s'est inscrit à 3,36 milliards de francs, soit à peine 0,1% de moins que douze mois auparavant.



Les chiffres du géant bleu se sont révélés supérieurs aux attentes des analystes sondés par l'agence AWP. Ces derniers avaient anticipé en moyenne un chiffre d'affaires de 8,14 milliards de francs, un Ebit de 1,47 milliard et un bénéfice net de 1,09 milliard.



Evoquant la suite de l'exercice, Swisscom maintient ses prévisions. Le groupe de Berne vise un chiffre d'affaires annuel de 11 milliards de francs environ, un Ebitda de près de 4,3 milliards, pour des investissements de 2,3 milliards. Pour autant que les objectifs soient atteints un dividende de 22 francs par action sera proposé aux actionnaires au titre de l'année 2020.



Dans son communiqué, Swisscom fait également part de plusieurs changements au sein de ses organes dirigeants. Au sein de la direction générale, Eugen Stermetz succédera à Sergio Rossi en tant que chef des finances du groupe. Le nouveau responsable entrera en fonctions le 1er mars 2021.



Au sein du conseil d'administration, son président Hansueli Loosli, qui atteindra la durée maximale de douze ans, ne sollicitera pas de nouveau mandat. Pour lui succéder, il sera proposé aux actionnaires d'élire lors de la prochaine assemblée générale Michael Rechsteiner.(AWP)