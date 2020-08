Les résultats d'entreprises à ne pas manquer

jeudi, 13.08.2020

Swisscom, Ascom, la BCBE, Straumann, Bell, Zurich Insurance, Swiss Life, Cham Group ou encore Comet: focus sur les résultats d'entreprises incontournables ce jeudi.

La rentabilité de la Banque cantonal bernoise a bien résisté au premier semestre.(Keystone)

La Bourse suisse passait en zone rouge jeudi, en fin de matinée, après avoir tergiversé sur la direction à prendre, face à une avalanche de résultats semestriels.



Swisscom, Ascom, la BCBE, Straumann, Bell, Zurich Insurance, Swiss Life, Cham Group ou encore Comet: les voici résumés en un coup d'œil.

Cham Group perd près d’un million durant les six premiers mois de 2020

La société immobilière Cham Group a essuyé sur les six premiers mois de l'année une perte sèche de 0,7 million de francs, à comparer avec un excédent de 9,9 millions sur la base de comparaison. L'ex-papetier en voie de reconversion assure néanmoins être en bonne voie pour encaisser à l'automne les premiers acomptes sur les propriétés par étage qu'elle développe sur son ancien site industriel zougois... Lire la suite

Légère baisse de régime pour Swisscom au premier semestre

L'opérateur Swisscom a enregistré des résultats en repli au premier semestre, mais supérieurs aux attentes des analystes. Le géant bleu a quelque peu revu à la baisse ses attentes au niveau des recettes pour 2020, en raison notamment de la pandémie de coronavirus.

Le chiffre d'affaires a diminué de 3,9% sur un an à 5,44 milliards de francs, en baisse de 2,7% à base comparable et taux de change constants, indique jeudi un communiqué... Lire la suite

Comet surfe sur la demande en semi-conducteurs et inverse la tendance

L’entreprise active dans le secteur des rayons X et radiofréquences Comet confirme jeudi avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre, malgré un contexte difficile provoqué par la pandémie de coronavirus. Le groupe s'attend à une poursuite de la forte demande dans le secteur des semi-conducteurs, moteur de sa croissance... Lire la suite

Confiance et résilience à la BCBE

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 60,1 millions de francs, en hausse d'un million sur un an. Le résultat d'exploitation s'est pourtant affaissé de plus de 15 millions à 64,1 millions. L'établissement bernois explique jeudi dans son rapport à mi-parcours le recul opérationnel par des effets de base exceptionnels. Les frais d'exploitation ont été allégés de 3,4% à 121,0 millions de francs... Lire la suite

Des pertes dans les résultats d'Ascom

Ascom, repositionné dans les solutions d'information et de communication dans la santé, a confirmé jeudi avoir accusé au premier semestre une perte nette de 0,3 million de francs.

Le groupe réalisant une réorganisation avait enregistré un bénéfice de 6,5 millions de francs l'année d'avant à la même période, mais ce résultat avait été porté par la vente de biens immobiliers. Les ventes se sont également inscrites comme attendue à 133,4 millions (-2,6%) et le carnet d'ordres à 194,3 millions (+12,9%). Le bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) a été multiplié par six à 8,4 millions de francs et la marge a bondi de 5,3 points de pourcentage à 6,3%.

Le groupe a aussi confirmé ses objectifs de croissance pour cette année avec un chiffre d'affaires qui devrait progresser entre 1% et 5% à taux de changes constants. (AWP)

Straumann balayé par le Covid-19 au premier semestre

Straumann balayé par le Covid-19 au premier semestreravement affecté par la pandémie du coronavirus, Straumann a publié de très mauvais chiffres au terme du premier semestre. Le groupe bâlois estime qu'il est difficile de déterminer dans quelle mesure l'amélioration actuelle est due à la demande refoulée et si elle se poursuivra, vu la possibilité de nouvelles vagues de Covid-19, a-t-il indiqué jeudi.



Avec une chute de 22,4% par rapport au premier semestre 2019, à 605,1 millions de francs, le chiffre d'affaires est mieux ressorti que ce que les analystes prévoyaient (594,6 millions), mais les deux autres indicateurs clefs sont au rouge vif, alors que le consensus des analyste tablait sur des chiffres noirs. Straumann a essuyé une perte d'exploitation (Ebit) de 73,8 millions de francs et une perte nette de 93,7 millions, tandis que les analystes anticipaient respectivement +62,8 millions et + 46,2 millions.

Face à cette situation, le spécialiste des implants dentaires explique avoir rapidement réagi en réduisant immédiatement les coûts d'exploitation, en subventionnant le chômage partiel, en procédant à une restructuration globale et en reportant les investissements... Lire la suite

Le boucher-charcutier Bell renoue avec les bénéfices au premier semestre

La firme agroalimentaire suisse spécialisée dans la transformation de produits carnés s’attend à subit les répercussions de la crise sanitaire en deuxième partie d’année... Lire la suite

Le groupe zurichois Swiss Life voit baisser ses résultats semestriels

Swiss Life a dégagé sur les six premiers mois de l'année un excédent d'exploitation de 765 millions de francs, en recul de 8%, assorti d'un bénéfice net de 533 millions, en baisse de 13%. L'assureur attribue une part substantielle de ces tassements à un effet fiscal unique sur la base de comparaison, résultant de la réforme de l'imposition des entreprises... Lire la suite

Le Covid-19 pèse sur les résultats de Zurich Insurance

Zurich Insurance a entièrement comptabilisé au premier semestre les 750 millions de dollars (807 millions de francs) que la pandémie de Covid devrait lui coûter dans l'assurance dommages. Le groupe a vu ses résultats intermédiaires chuter et ses fonds propres reculer... Lire la suite

Le point sur la Bourse suisse

La Bourse suisse passait en zone rouge jeudi en fin de matinée, après avoir tergiversé sur la direction à prendre. Les investisseurs avaient fort à faire avec la dizaine de résultats semestriels à analyser, notamment de Swiss Life, Zurich Insurance et Swisscom.



La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi soir, profitant de la remontée des valeurs technologiques et des espoirs de la découverte rapide d'un vaccin. "La séance du jour en Europe devrait voir un léger ralentissement, les investisseurs se concentrant sur les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis" qui seront publiés cet après-midi, ont souligné les analystes de CMC Markets dans un commentaire.



En France, le taux de chômage a diminué au deuxième trimestre de 0,7 point à 7,1%, une "baisse en trompe-l'oeil" comme au premier trimestre. Les prix à la consommation en Allemagne ont bien baissé de 0,1% en juillet pour la première fois en quatre ans.



A la Bourse suisse vers 10h37, le SMI inversait la tendance et reculait de 0,09% à 10'268,66 points. Le SLI perdait 0,14% à 1572,92 points et le SPI abandonnait tout juste 0,05% à 12'735,95 points. (AWP)