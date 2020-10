Swiss Re crée une entreprise commune avec Daimler

lundi, 12.10.2020

Swiss Re s'allie avec Daimler Insurance Services. Le réassureur zurichois et la filiale du constructeur automobile allemand ont créé une nouvelle entreprise nommée Movinx.

Détenue à 50% par chaque partenaire, la nouvelle société Movinx vise à développer des produits d'assurance automobile et de mobilité entièrement numériques.



Movinx a reçu toutes les autorisations nécessaires en matière de concurrence, a précisé lundi Swiss Re. L'industrie automobile et le secteur de l'assurance automobile sont en pleine mutation.



Des développements rapides ont lieu du côté technologique, comme la mobilité électronique et la conduite automatisée, ou du côté des modèles commerciaux avec le passage de la propriété à l'utilisation.



L'assurance doit évoluer pour faire face à ces développements et aux défis qu'ils créent en matière de tarification et de traitement des sinistres, note le réassureur zurichois.(AWP)