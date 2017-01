Swiss Re obtient une autorisation d'exploitation en Inde

lundi, 23.01.2017

Swiss Re a obtenu une autorisation d'exploitation en Inde afin de commercialiser ses produits de réassurance dans le pays. L'ouverture de la filiale indienne, dirigée par Kalpana Sampat, est prévue au 1er février, a indiqué le groupe zurichois lundi dans un communiqué. L'entreprise figure ainsi parmi les cinq premiers réassureurs étrangers à opérer en Inde.



L'Autorité indienne de régulation et de développement de l'assurance (Irdai) a autorisé Swiss Re à ouvrir une filiale à Bombay. Grâce à la licence accordée au groupe zurichois, ce dernier sera en mesure de proposer des produits d'assurance vie et non-vie, ainsi des solutions de réassurance santé directement aux clients et courtiers.



Le secteur indien de la réassurance devrait croître de 8% entre 2017 et 2025, selon les données présentées par Swiss Re. - (awp)