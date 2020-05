Swiss Prime Site exonère certains de ses locataires de loyers

vendredi, 08.05.2020

Swiss Prime Site va exonérer de paiement durant deux mois les petites entreprises et travailleurs indépendants ayant dû cesser leur activité en raison du coronavirus, et dont le loyer mensuel brut ne dépasse pas 5000 francs.

A fin avril 2020, plus de 400 entreprises avaient contacté Swiss Prime Site et soumis diverses demandes.(Keystone)

Après Migros, Swiss Prime Site fait à son tour un geste en faveur de ses locataires commerciaux touchés par les mesures adoptés en vue d'endiguer la pandémie de nouveau coronavirus. La société immobilière soleuroise entend exonérer de paiement durant deux mois les petites entreprises et travailleurs indépendants ayant dû cesser leur activité et dont le loyer mensuel brut ne dépasse pas 5000 francs.



Dans un communiqué diffusé vendredi, Swiss Prime Site (SPS) fait part d'une situation "particulièrement difficile pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants" actuellement. Dans ce contexte, la société immobilière établie à Olten a décidé de mettre en oeuvre pour ces derniers la proposition "simple et accommodante" formulée par l'Association Immobilier Suisse (AIS).



SPS note que les mesures de fermetures de commerces ont tout particulièrement touchés ses locataires commerciaux des secteurs du commerce de détail et de la restauration. A fin avril 2020, plus de 400 entreprises avaient contacté la société et soumis diverses demandes. Le groupe précise rechercher des accords individuels, l'accent étant mis sur les reports de loyers.



Pour mémoire, Migros a annoncé jeudi renoncer pendant deux mois à la moitié du loyer et des charges annexes pour tous les locataires touchés par les mesures de lutte contre le coronavirus. Le numéro un du commerce de détail, leur propose en outre de leur accorder un report de paiement jusqu'à la fin septembre 2020, permettant ainsi aux entreprises concernées de payer les loyers des mois de mars à juin uniquement à l'automne.(awp)