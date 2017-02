Swiss Life demande l'arbitrage de la Cour suprême dans le litige avec Manor

mercredi, 01.02.2017

Swiss Life estime que la prise de position du Tribunal des loyers zurichois "est fausse d'un point de vue formel et juridique".

Le litige entre les deux sociétés dure depuis plusieurs années.

Swiss Life va faire appel à la Cour suprême du canton de Zurich dans le litige l'opposant au grand magasin Manor, concernant son emplacement dans la principale artère commerçante de Zurich, la Bahnhofstrasse. L'assureur veut rénover le bâtiment et trouver de nouveaux locataires.



Swiss Life estime que la prise de position du Tribunal des loyers zurichois "est fausse d'un point de vue formel et juridique", a précisé le groupe dans un communiqué.



L'assureur estime en effet avoir déposé auprès de Manor "une offre correcte, reflétant la valeur du bien immobilier et correspondant aux conditions du marché pour un tel emplacement". Le groupe, qui gère un important portefeuille immobilier, estime qu'il est de son "devoir de générer des loyers conformes au marché" pour le compte de ses clients.



Le groupe se refuse "à subventionner une entreprise (...) en ne lui réclamant pas des loyers conformes au marché", a-t-il ajouté. Le contrat de bail entre Manor et Swiss Life doit prendre fin en 2019.



Le litige entre les deux sociétés dure depuis plusieurs années. Selon la presse, le propriétaire de Manor, Maus Frères, avait tenté de racheter le bâtiment à Swiss Life, mais la transaction n'a pas abouti. - (awp)