Le fonds Swiss Life REF European Properties dépasse les 500 millions d'euros

jeudi, 23.01.2020

Swiss Life Asset Managers indique jeudi avoir fait l'acquisition d'actifs à Dortmund, Offenbach et La Haye pour son fonds immobilier Swiss Life REF (CH) European Properties, portant l'encours sous gestion total du fonds à plus de 500 millions d'euros fin 2019.

Une nouvelle augmentation de capital est prévue à l'été 2020.(Keystone)

Swiss Life Asset Managers a fait l'acquisition d'actifs à Dortmund, Offenbach (Allemagne) et La Haye (Pays-Bas) pour son fonds immobilier Swiss Life REF (CH) European Properties, portant l'encours sous gestion total du fonds à plus de 500 millions d'euros (environ 537 millions de francs) fin 2019. Afin de soutenir cette croissance, une nouvelle augmentation de capital est prévue à l'été 2020, sans plus de détails.



Deux actifs situés à Dortmund et à Offenbach ont été acquis à l'automne. Un immeuble résidentiel comprenant 111 appartements se trouve dans le nord de Dortmund. A Offenbach, près de Francfort, il s'agit de deux immeubles de logement comprenant 317 appartements.

Mi-décembre, le fonds a fait l'acquisition de son premier actif aux Pays-Bas, à La Haye.



L'immeuble de cinq étages compte plus de 10'000 mètres carrés de surface de bureaux et ses 300 places de stationnement sont loués à des acteurs du secteur industriel et tertiaire.

"Ces acquisitions ont une fois de plus permis d'accroître considérablement la diversification du fonds en termes d'emplacement et d'utilisation ainsi que de consolider la stratégie qualitative choisie", selon le communiqué.



Le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) European Properties, lancé il y a deux ans, détient essentiellement des biens en Allemagne, Grande-Bretagne, Finlande ou France.(awp)