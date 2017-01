Swiss: petite hausse de fréquentation en 2016, pour atteindre un nouveau sommet

mardi, 10.01.2017

Swiss International Air Lines a enregistré l'an dernier une fréquentation en hausse de 1,3%, pour atteindre un nouveau record de 16,52 millions de passagers transportés.

La filiale de l'allemand Lufthansa a étoffé son offre exprimée en sièges-kilomètres proposés de 6,6% et ses ventes exprimées en sièges-kilomètres vendu de 4,0%. Le taux d'occupation des sièges s'est en revanche péjoré de 2,1 points de pourcentage, à 81,3%.

Dans le fret aérien également, l'utilisation des capacités s'est érodée de 0,7 point de pourcentage à 75,2% en termes de volume. Le nombre de tonnes-kilomètres transportées a par contre bondi de 7,1%.



Sur le seul mois de décembre, la fréquentation a progressé de 5,7% sur un an à 1,27 million de voyageurs, malgré une baisse de 1,7% à 11'119 du nombre de vols assurés. L'offre s'est améliorée de 6,6% et les ventes de 7,9%. Le taux d'occupation des sièges a gagné 1 point de pourcentage à 80,5%. - (awp)