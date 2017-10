Les nouvelles destinations de Swiss pour l'été 2018

Swiss étendra cet été son réseau aérien pour proposer à ses passagers de nouvelles destinations au départ de Zurich. Les villes françaises de Bordeaux et Marseille en font partie. Swiss reprendra par ailleurs la desserte de Kiev et prolongera cet été ses liaisons directes pour Vratislavie.

À partir du 21 avril 2018, la compagnie aérienne reliera directement Zurich et Marseille trois fois par semaine.(Keystone)

À partir de fin mars, Swiss effectuera 12 vols hebdomadaires à destination de Bordeaux. Le premier départ aura lieu lundi 26 mars 2018. SWISS desservira ensuite la cité du vin à raison de deux vols par jour, du lundi au vendredi, et d'un vol le samedi et le dimanche. Située au bord de la Garonne, Bordeaux est au coeur d'une région touristique très prisée, offrant toute une gamme de sites et d'évènements culturels séduisants. Bordeaux joue également un rôle économique majeur. Ces dernières années, elle s'est engagée dans les technologies d'avenir utilisées, par exemple, en biologie moléculaire ou dans la recherche spatiale.

À partir du 21 avril 2018, la compagnie aérienne reliera directement Zurich et Marseille trois fois par semaine. Les vols seront effectués les mardis, jeudis et samedis. La ville portuaire méditerranéenne est la porte d'entrée vers la Provence, l'une des régions de vacances les plus attrayantes et les plus appréciées d'Europe. Elle constitue par ailleurs le point de départ de nombreuses croisières.

Lundi 26 mars 2018, Swiss reprendra la desserte directe de Kiev, la capitale ukrainienne. La ligne Zurich-Kiev avait été intégrée au programme de vols de la compagnie en octobre 2014. Kiev sera desservie quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.

La ligne directe entre Zurich et Vratislavie, dans le sud de la Pologne, a été inaugurée lors du programme d'hiver 2017/2018 et sera maintenue pendant l'été. Les vols seront effectués les lundis, mercredis et vendredis. La nouvelle ligne a vu le jour en réponse aux besoins croissants des milieux d'affaires helvético-polonais.

Les nouvelles destinations estivales au départ de Zurich seront notamment desservies par des avions de type Bombardier CS100 et CS300. Tous les vols peuvent être réservés à partir du 25 octobre 2017.