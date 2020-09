Première tranche d'aide pour Swiss et Edelweiss en septembre

mercredi, 02.09.2020

Swiss et Edelweiss vont recevoir un premier versement d'un montant d'une centaine de millions de francs pour les soutenir dans le cadre de la crise du coronavirus.

M. Klühr a insisté sur le fait que Swiss voulait rembourser le plus rapidement possible ces crédits pour limiter les coûts des intérêts.(Keystone)

La compagnie aérienne Swiss et sa filiale de vols de vacances Edelweiss recevront en septembre leur première tranche d'aide publique accordée dans le cadre de la crise du coronavirus, a indiqué mercredi le patron Thomas Klühr.



Le premier versement représente un montant d'une centaine de millions de francs, a ajouté le directeur général lors d'une rencontre avec la presse à Zurich. La répartition entre les deux transporteurs aériens n'a pas encore été arrêtée.



M. Klühr a insisté sur le fait que Swiss voulait rembourser le plus rapidement possible ces crédits pour limiter les coûts des intérêts.



La Confédération a octroyé une aide financière de 1,275 milliard de francs à Swiss et Edelweiss. Au total, les deux sociétés peuvent prétendre à des crédits de 1,5 milliard auprès des banques.(AWP)