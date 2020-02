Coronavirus: Swiss prolonge les suspensions de vols vers la Chine

lundi, 03.02.2020

Swiss annule tous ses vols vers la Chine jusqu'au 29 février en raison de l'épidémie de coronavirus.

SG



Les passagers dont les vols sont annulés peuvent modifier sans frais la date de leur voyage ou se faire rembourser, indique Swiss. (Keystone)

Après avoir évalué à nouveau l'évolution de l'épidémie de coronavirus, la compagnie aérienne Swiss a décidé ce lundi d'annuler ses vols de/vers Pékin et Shanghai jusqu'au 29 février. Les annulations n'étaient initialement prévues que jusqu'au 9 février.

Les vols en provenance et à destination de Hong Kong ne sont toujours pas concernés par cette mesure, indique Swiss.

Les passagers dont les vols sont annulés peuvent modifier sans frais la date de leur voyage ou se faire rembourser, précise Swiss.

Les passagers de Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines dont les vols au départ et à destination de la Chine sont annulés peuvent alternativement opter pour une nouvelle réservation sur les vols d'Air China et de Cathay Pacific.