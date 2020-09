Suzanne Welle nommée directrice de l'Ecole hôtelière de Genève

mercredi, 09.09.2020

Susanne Welle va succéder à Alain Brunier à la tête de l'Ecole hôtelière de Genève.

Suzanne Welle travaille actuellement à l’école hôtelière Les Roches Global Hospitality Education de Crans-Montana.

Dès le 1er novembre, Susanne Welle reprendra la direction de l’Ecole Hôtelière de Genève, qui fait partie de l’organisation faîtière GastroSuisse. Elle succède ainsi à Alain Brunier, directeur de l’école depuis de nombreuses années.

Au cours de sa carrière, Suzanne Welle a notamment travaillé dans la Swiss Hotel Management School, dans le Glion Institute of Higher Education et dans l’Ecole Hôtelière Vatel alors récemment fondée et dont le développement lui doit beaucoup.

Suzanne Welle occupe aujourd’hui la fonction de «Dean of Undergraduate Programs» à l’école hôtelière Les Roches Global Hospitality Education de Crans-Montana.