Susan Boos reprendra la présidence du Conseil de la presse

vendredi, 03.07.2020

Le Conseil de fondation du Conseil suisse de la presse vient d'élire sa nouvelle présidente: c'est la journaliste, autrice et rédactrice Susan Boos qui succédera le 1er janvier 2021 à Dominique von Burg. "Susan Boos nous a particulièrement convaincus par la vision qu'elle a de l'avenir du Conseil de la presse", déclare Markus Spillmann, président du Conseil de fondation. Susan Boos, qui possède de longues années d'expérience en tant que journaliste, autrice et rédactrice, a travaillé pendant treize ans à la direction rédactionnelle et commerciale de l'hebdomadaire WOZ. Elle traite actuellement du thème de la digitalisation à la WOZ et poursuit un projet de livre.

"Le Conseil de la presse m'importe beaucoup et m'accompagne depuis que j'ai commencé à faire du journalisme", déclare Susan Boos. "Je me réjouis beaucoup à la perspective de participer à la conception de l'avenir de cette organisation essentielle."

Dominique von Burg préside le Conseil de la presse depuis 2008 et se retirera fin 2020, au terme de la durée maximale de son mandat. Le Conseil de fondation le remercie d'ores et déjà chaleureusement pour son formidable engagement.(awp)