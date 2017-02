Electronic Arts fait mieux que prévu au troisième trimestre

mercredi, 01.02.2017

L'éditeur américain de jeux vidéo Electronic Arts a relevé mardi ses prévisions annuelles après des résultats meilleurs que prévu sur le trimestre des fêtes, mais elles restent moins optimistes que les objectifs visés jusqu'ici par les analystes.



Sur les trois mois achevés fin décembre, troisième trimestre de son exercice décalé, EA a agréablement surpris en ramenant sa perte nette à seulement un million de dollars, contre 45 millions un an auparavant.



Le chiffre d'affaires a progressé pour sa part de 7% à 1,15 milliard de dollars, et dépasse les attentes des analystes une fois ajoutés des revenus différés qui l'amènent à 2,07 milliards.



Le groupe s'est en particulier félicité de la croissance des recettes numériques, qui représentent désormais 60% de son chiffre d'affaires, et des ventes de son jeu de football FIFA 17 pour lequel il revendique la place de jeu pour console de salon le plus vendu l'an dernier à l'échelle mondiale.



EA a dans la foulée légèrement relevé ses prévisions pour l'exercice qui s'achèvera fin mars: il table désormais notamment sur un chiffre d'affaires de 4,800 milliards, contre 4,775 milliards il y a trois mois.



Mais cela reste un peu en-dessous du niveau qu'espéraient jusqu'ici les analystes.



Cela pesait sur le cours de l'action dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York (-1,70% à 82,01 dollars). - (awp)