Le commerce extérieur profite d'une solide dynamique au premier semestre

jeudi, 20.07.2017

Sur les six premiers mois de l'année, les exportations ont crû de 4,4% en valeur nominale à 109,6 milliards de francs.

Le commerce extérieur de la Suisse a profité d'une solide dynamique sur les six premiers mois de l'année, poussé notamment par les produits chimiques et pharmaceutiques. La balance commerciale a bouclé sur un excédent de 19 mrd CHF, indique l'Administration fédérale des douanes (AFD) jeudi dans un communiqué.

Sur les six premiers mois de l'année, les exportations ont crû de 4,4% en valeur nominale à 109,6 mrd CHF. Cette forte croissance a reposé pour deux tiers sur les produits chimiques et pharmaceutiques (+7%). En revanche, les numéros deux et trois de l'export, soit le secteur machines et électronique ainsi que l'horlogerie, ont stagné. Exprimée en termes réels, c'est-à-dire corrigée de l'évolution des prix, la croissance des exportation n'est plus que de 2,6%, précise l'AFD.

De leur côté, les importations ont bondi de 4,8% (réel 0,8%) à 90,7 mrd CHF. Une large palette de produits a soutenu cette croissance, 9 des 12 principaux groupes enregistrant une croissance. Là encore, les produits chimiques et pharmaceutiques ont joué un rôle déterminant.

Sur le seul mois de juin, les exportations corrigées des jours ouvrables se sont accrues de 6,2% (réel: +3,4%) et les importations de 12,9% (réel: +5,2%).(awp)