Wall Street signe une légère hausse après la Fed

jeudi, 02.02.2017

Sur les marchés américains, la fin de journée a été animée par une décision de la Fed, la banque centrale américaine, qui a, sans aucune surprise, maintenu ses taux en l'état et accompagné cette annonce d'un communiqué.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 26,85 points à 19.890,94 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 27,86 points à 5.642,65 points. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,68 point (bien 0,68), soit 0,03%, à 2.279,55 points.

Wall Street a légèrement monté mercredi à l'issue d'une séance marquée par une décision de la Réserve fédérale (Fed), qui n'a guère agité les marchés en s'abstenant de changer sa politique: le Dow Jones a pris 0,14% et le Nasdaq 0,50%.



Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 26,85 points à 19.890,94 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 27,86 points à 5.642,65 points. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,68 point (bien 0,68), soit 0,03%, à 2.279,55 points.



Sur les marchés américains, la fin de journée a été animée par une décision de la Fed, la banque centrale américaine, qui a, sans aucune surprise, maintenu ses taux en l'état et accompagné cette annonce d'un communiqué.



"Dans son ton comme dans son contenu, le communiqué (...) n'avait rien de nature à changer la nature du débat sur la politique monétaire sur les marchés", a reconnu dans une note Steven Ricchiuto, de Mizuho.



Tout en réitérant son intention de poursuivre graduellement ses hausses de taux, dont la dernière remonte à décembre, la Fed s'est abstenue d'envisager clairement un resserrement dès sa prochaines réunion en mars.



"Je dirais que (la Fed) tient un discours plus favorable aux actions car elle reste accommodante", a avancé Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services, reconnaissant que les réactions avaient été "très faibles" en Bourse.



Wall Street a finalement gardé une assez bonne disposition, d'autant que les indicateurs américains du jour étaient encourageants: le groupe ADP a fait état d'un rebond inattendu des embauches dans le privé en janvier, soit des estimations de bon augure avant les chiffres officiels du gouvernement vendredi, et l'activité a accéléré dans l'industrie le même mois.



Le front des résultats d'entreprises était aussi engageant avec des chiffres très bien accueillis du géant informatique Apple, membre du Dow Jones, qui a bondi de 6,13% à 128,79 dollars après avoir état de ventes sans précédent au dernier trimestre malgré un recul de son bénéfice net.



Reste que "la Bourse a du mal à déterminer dans quelle direction elle va s'orienter, d'autant que beaucoup d'analystes commencent à mettre en garde sur un repli significatif", a conclu Karl Haeling, de Landesbank Baden-Württemberg.



Alors que Wall Street avait flambé fin 2016 après l'élection de Donald Trump, elle a connu un mauvais début de semaine, marqué par une réaction négative au décret controversé pris lors du week-end sur l'immigration par le nouveau président républicain.

Arconic bondit



Parmi les valeurs, le secteur automobile a reculé sur fond de ventes mensuelles, marquée par des reculs malgré un certain optimisme pour le reste de l'année: les constructeurs General Motors, Ford et Fiat Chrysler (FCA) ont respectivement baissé de 1,28% à 36,14 dollars, 0,32% à 12,32 dollars et 0,09% à 10,98 dollars.



L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts, qui a relevé ses prévisions annuelles mais de façon moins ambitieuse que ce qui était espéré par Wall Street, a cédé 0,52% à 83,00 dollars.



La chaîne de pharmacies Rite Aid, qui compte fusionner avec son concurrent Walgreens (-1,10% à 81,04 dollars), a reculé de 6,23% à 5,27 dollars, un important syndicat s'opposant à l'opération. Rite Aid avait déjà chuté en début de semaine car Walgreens avait revu en baisse le montant du rachat, sous pression des autorités de la concurrence.



Arconic, société née de la scission en novembre du géant de l'aluminium et des métaux composites Alcoa, a bondi de 11,22% à 35,28 dollars après la demande d'un changement de tête à la direction par le fonds d'investissement Elliott Management.



United Continental, maison mère de la compagnie aérienne United Airlines, s'est adjugé 1,43% à 71,48 dollars après avoir annoncé travailler avec ses concurrentes colombienne Avianca Holdings et brésilienne Avianca Brasil, en vue de renforcer leurs "relations commerciales et stratégiques".



Le marché obligataire baissait. Vers 21H20 GMT, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,476%, contre 2,459% mardi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,082%, contre 3,066% précédemment. - (awp)