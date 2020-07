La Suisse finance 36 projets de recherches sur le coronavirus et son impact

mardi, 28.07.2020

Sur les 200 projets déposés dans le cadre du programme de recherches sur le SARS-CoV-2 lancé par le FNS, 36 ont été financés.

Les programmes de recherche sélectionnés ont tous démarré.(Keystone)

Plus de 200 projets ont été déposés depuis le 6 mars dans le cadre du programme de recherches lancé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) sur le coronavirus et son impact. "Nous avons pu en financer 36", indique son président Matthias Egger.



Recoupant toutes les disciplines, les programmes sélectionnés "ont tous démarré", a précisé M. Egger dans un entretien diffusé mardi par Le Temps.



"En outre, en mai, nous avons lancé, au nom du Conseil fédéral, un programme national de recherche sur le Covid-19", ajoute l'épidémiologiste bernois, qui a mis en place le groupe de travail Covid-19 du Conseil fédéral. "Les projets sont très divers, dont beaucoup, bien sûr, concernent l'immunologie ou la virologie".

Surveillance des maladies infectieuses

Celui qui est aussi professeur à l'institut de médecine sociale et préventive de l'université de Berne espère "que ces recherches se traduiront rapidement en applications concrètes".



Pour améliorer la lutte contre la pandémie de Covid-19, M. Egger propose de mettre en place en Suisse un système de surveillance des maladies infectieuses de pointe, "intégrant les informations cliniques et biologiques en temps réel". Il préconise aussi un système "numérisé et efficace" pour le traçage des contacts, "le même dans tous les cantons".



La Suisse et la Principauté du Liechtenstein dénombraient lundi 34'477 cas confirmés de Covid-19, pour 1701 morts.(AWP)

