SFS table sur une chute du chiffre d'affaires semestriel

vendredi, 03.07.2020

Sur l'ensemble du premier semestre, SFS s'attend à un chiffre d'affaires en repli d'environ 11%. La pandémie de coronavirus a pesé sur ses recettes et les marges.

La marge d'exploitation (Ebit) de SFS est anticipée en baisse de 3,6 points de pourcentage à 9%.(Keystone)

Le fabricant d'éléments de construction et de dispositifs de fixation métalliques SFS a été impacté au second trimestre par les effets économiques de la pandémie de coronavirus, qui a pesé sur ses recettes et les marges.



Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires est attendu en repli d'environ 11%, également en raison d'effets de change négatifs qui ont contre-balancé l'apport des acquisitions, a indiqué vendredi la société saint-galloise dans un communiqué.



La marge d'exploitation (Ebit) est quant à elle anticipée en baisse de 3,6 points de pourcentage à 9% et la marge brute opérationnelle (Ebitda) en recul de 2,6 points à environ 15%.



Les résultats détaillés du groupe en première partie d'année, ainsi que des prévisions ajustées pour l'ensemble de 2020 seront dévoilés le 21 juillet.(AWP)