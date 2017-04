Le nombre de faillites augmente en Suisse

mardi, 11.04.2017

Sur le total des faillites d'entreprises entre janvier et mars, trois sur quatre sont à mettre sur le compte d'un manque de liquidités.

Au 1er trimestre 2017, le nombre d'entreprises ayant fait faillite a progressé de 5% en comparaison annuelle, pour s'établir à 1724. La Suisse centrale et le Tessin ont vu les cas d'insolvabilité bondir respectivement de 30% et de 27%, relève le cabinet de recouvrement Bisnode dans son pointage périodique publié mardi. Le mois de mars à lui seul a vu plus de 670 entreprises déposer leur bilan (+11% sur un an).

Sur le total des faillites d'entreprises entre janvier et mars, trois sur quatre sont à mettre sur le compte d'un manque de liquidités, le reste relevant de l'article 731b du code des obligations (CO), relatif aux liquidations pour des motifs d'ordre organisationnel.

L'Espace Mittelland est la région qui a enregistré la plus forte progression du nombre de faillites (+18% à 255), en raison notamment des chiffres rapportés pour les cantons de Berne et de Soleure. La Romandie n'est pas en reste, Genève (+47% à 171) et Vaud (+11% à 185) plombant la baisse constatée dans les autres cantons.

Au contraire, le nombre de faillites a reculé sur un an dans la région Nord-ouest (-7% à 212), ainsi qu'en Suisse orientale (-8% à 164). En Suisse centrale, la hausse du nombre de cas d'insolvabilité a été plus que compensée par la baisse de celui dus à l'article 731b.

Le nombre d'entreprises nouvellement inscrites au registre du commerce entre janvier et mars a dépassé les 11'000, en hausse de 6%. La progression la plus marquée est celle réalisée par la Suisse centrale, où 1415 nouvelles entreprises ont été créées (+10%), suivies par la région Nord-ouest et Zurich, qui affichent toutes deux une hausse de 8%.

Seul le Tessin n'a connu qu'une progression marginale, de trois entreprises, à 617, alors que six cantons (JU, NE, NW, OW, AI et GR) ont accusé un recul de la création d'entreprises.(awp)