Colgate Palmolive: résultats en hausse mais le chiffre d'affaires déçoit

vendredi, 27.01.2017

Le groupe américain de produits d'hygiène et ménagers Colgate-Palmolive a annoncé vendredi des résultats en hausse mais le chiffre d'affaires s'est révélé inférieur aux prévisions, provoquant un recul du titre dans les échanges boursiers.



Sur l'année, le groupe a réalisé un bénéfice net de 2,441 milliards de dollars, en hausse de 76%, et un bénéfice par action ajusté de 2,79 dollars, inférieur aux attentes qui étaient de 2,81 dollars. Le chiffre d'affaires n'a atteint que 15,195 milliards de dollars là où le marché attendait 15,340 milliards.



Sur les trois derniers mois de l'année, le bénéfice net est également en hausse, à 606 millions de dollars au lieu d'une perte de 458 millions un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est de 0,75 dollar, conforme aux attentes. Mais, là encore, le chiffre d'affaires a déçu, à 3,721 milliards de dollars, soit 150 millions de moins que ce qu'attendaient les analystes.



Colgate a également mis en garde contre un exercice 2017 qui pourrait se révéler difficile. Le PDG du groupe, Ian Cook, a indiqué ne prévoir qu'une hausse des ventes largement inférieure à 10% et un bénéfice par action, la référence aux Etats-Unis, stable.



En conséquence, le titre reculait fortement de 4,10% à 65,44 dollars vers 12h40 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance à Wall Street. - (awp)