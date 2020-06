L'ex-patron de Julius Bär Boris Collardi et d’autres responsables de la banque visés par une plainte

Sur la base d'une dénonciation anonyme, le Ministère public zurichois enquête sur Boris Collardi, CEO de Julius Bär pour déterminer s'il existe des soupçons initiaux de faute pénale.

Boris Collardi est aujourd'hui associé-gérant de la banque privée genevoise Pictet.(Keystone)

Boris Collardi, directeur général (CEO) du groupe bancaire Julius Bär de 2009 à 2017, se retrouve dans le collimateur de la justice. Le Ministère public zurichois s'est mis en action après avoir reçu une plainte pénale contre le financier et d'autres responsables de la banque.

"Sur la base d'une dénonciation anonyme en février, le Ministère public zurichois procède à une enquête préliminaire pour déterminer s'il existe des soupçons initiaux de faute pénale", a indiqué un porte-parole du parquet vendredi, confirmant une information du blog financier Inside Paradeplatz.



Sous la houlette de Boris Collardi, aujourd'hui associé-gérant de la banque privée genevoise Pictet, Julius Bär a connu une rapide expansion et a manifestement été en rapport avec des clients à la fortune suspecte.



Il y a quelques mois, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) avait épinglé le gestionnaire de fortune zurichois, chez qui elle avait constaté de graves manquements dans la lutte anti-blanchiment entre 2009 et début 2018, soit précisément pendant la durée du règne Collardi.



La banque elle-même avait laissé entendre qu'elle examinerait "dans une deuxième étape" l'opportunité d'entamer des procédures à l'encontre de personnes spécifiques.



Pas plus tard que mercredi, Julius Bär avait confirmé l'ouverture à son encontre d'une procédure d'enquête approfondie (enforcement) signalée par la Neue Zürcher Zeitung (NZZ).



Selon le quotidien zurichois, l'organe de tutelle des banques cherche à déterminer si Julius Bär a enfreint les dispositions anti-blanchiment en prêtant service à un entrepreneur argentin.(awp)