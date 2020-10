Sunrise: assemblée générale extraordinaire le 9 novembre

lundi, 19.10.2020

Un représentant de Liberty Global devrait faire son entrée au conseil d'administration de Sunrise le 9 novembre prochain.

Un des objectifs de l'AG est de décider de la radiation des actions de la cotation sur SIX Swiss Exchange. (Keystone)

Sunrise tiendra son assemblée générale extraordinaire le 9 novembre avec comme objectif l'élection des représentants de Liberty Global au conseil d'administration, condition préalable à l'offre publique d'achat d'UPC Suisse sur toutes les actions nominatives de Sunrise détenues par le public, selon un communiqué paru lundi.

Un autre objectif est de décider de la radiation des actions de la cotation sur SIX Swiss Exchange, sous réserve de la condition suspensive que l'offre publique d'achat soit menée à bien.

Le conseil d'administration propose d'élire Mike Fries à sa présidence, Miranda Curtis à celle du comité de nomination et de rémunération, et Manuel Kohnstamm et Andrea Salvato comme membres de ce dernier.

L'effet de toutes les élections est subordonné à la réalisation de l'offre publique d'achat. (awp)