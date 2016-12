Sulzer rachète les activités de séparation du pétrole de Wärtsilä en Norvège

Sulzer a signé un accord pour le rachat des activités liées à la séparation du pétrole et de l'eau de Wärtsilä à Asker en Norvège. La technologie brevetée permet de séparer les deux composants de manière "efficace" et de réduire les coûts opérationnels, indique le groupe industriel basé à Winterthour mardi.



La technologie utilisée est nommée Vessel Internal Electrostatic Coalescer (VIEC) et est compatible sur des installations offshore et onshore. L'acquisition permet à Sulzer d'élargir son portefeuille de produits dans la division Chemtech et de renforcer sa position.



Les activités VIEC emploient 13 collaborateurs. - (awp)