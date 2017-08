Hotelplan Suisse contacte ses clients touchés par le tremblement de terre dans les îles grecques

vendredi, 21.07.2017

Suite au tremblement de terre d’une magnitude de 6,7 sur l’échelle de Richter en mer Égée, des dégâts ont été constatés sur l’île grecque de Cos et dans la ville turque de Bodrum.

Suite au tremblement de terre d’une magnitude de 6,7 sur l’échelle de Richter, des dégâts ont été constatés sur l’île grecque de Cos et dans la ville turque de Bodrum. Hotelplan Suisse compte 379 clients qui se trouvent à Cos et 6 autres à Bodrum.

Pour le moment, Hotelplan Suisse compte 379 clients qui se trouvent à Cos et 6 autres à Bodrum. Jusqu’à maintenant, Hotelplan Suisse n’a eu à sa connaissance que le cas d’une cliente légèrement blessée. Les représentants locaux à Cos et Bodrum sont en train de contacter les clients sur place et de voir s’il est nécessaire ou non d’organiser un retour anticipé.

Les clients qui passent actuellement leurs vacances à Cos ou Bodrum peuvent s’adresser sur place à leur guide local.

L’entreprise précise que Les clients qui ont réservé un voyage forfaitaire ou un hôtel à Cos ou Bodrum peuvent dès maintenant modifier ou annuler gratuitement leurs vacances.