Swissair: le liquidateur fait machine arrière

lundi, 23.10.2017

Suite à une décision du Tribunal de commerce de Bruxelles qu'il n'entend pas contester, le liquidateur Karl Wüthrich renonce à faire valoir une créance de 3,57 millions d'euros envers la compagnie aérienne belge faillie Sabena.

Chaque créancier peut toutefois demander la cession du droit de conduire le procès relatif aux prétentions que le liquidateur renonce à faire valoir, déclare Karl Wüthrich.(Keystone)

Karl Wüthrich, le liquidateur de Swissair, fait machine arrière. Suite à une décision du Tribunal de commerce de Bruxelles qu'il n'entend pas contester, Me Wüthrich renonce à faire valoir une créance de 3,57 millions d'euros envers la compagnie aérienne belge faillie Sabena.



Chaque créancier peut toutefois demander la cession du droit de conduire le procès relatif aux prétentions que le liquidateur renonce à faire valoir, écrit Karl Wüthrich dans sa dernière circulaire adressée aux créanciers de la compagnie aérienne faillie Swissair. La procédure se fait cependant aux propres risques et frais des créanciers qui demandent cette cession.



La créance en question remonte à un partenariat de droit anglais fondé en juillet 2000 par Swissair et Sabena. Le liquidateur souhaitait inclure la part de Sabena dans un accord conclu avec la société néerlandaise SAirGroup Finance (FinBV), laquelle gérait le cash-pool, soit une sorte de banque interne à SAirGroup, la holding chapeautant l'ensemble des activités de Swissair.



Dans un jugement rendu en juillet dernier, le Tribunal de commerce de Bruxelles a estimé que la production de cette créance de Swissair dans la procédure de faillite de Sabena n'était pas autorisée, celle-ci étant intervenue trop tardivement. Les chances de succès d'un appel à l'encontre de ce verdict étant faibles, le liquidateur renonce à faire valoir cette prétention de 3,57 millions.



Pour mémoire, Swissair s'était emparée en 1995 de 49,5% de Sabena, l'Etat belge conservant la majorité du capital-actions de la compagnie aérienne déjà lourdement endettée. Cette dernière a fait faillite en 2001 dans le sillage de celle de SAirGroup et de ses sociétés.



Ces prochains mois, le liquidateur de Swissair entend par ailleurs prendre diverses mesures en vue de supprimer les circuits de dividendes consécutifs aux rapports de créances réciproques entre les masses faillites des sociétés constituant alors SAirGroup. Me Wüthrich estime qu'il sera ensuite possible de clore diverses procédures et d'encaisser les créances concernées.(awp)