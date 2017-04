Solution logicielle front-to-back office

mardi, 11.04.2017

Suite à l’acquisition par New Access, éditeur de logiciel bancaire, d’Ambit Private Banking, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 50 millions de francs

Elsa Floret



Alexis Sikorsky. Le CEO de New Access, à Genève.

Suite à l’annonce lundi par New Access Banking Software, fournisseur mondial de logiciels front-office dans le secteur de la banque privée, de son acquisition d'Ambit Private Banking, une solution de FIS; le nouveau groupe atteint 50 millions de chiffre d’affaires avec 200 collaborateurs. Grâce aux synergies entre les solutions de New Access et d'Ambit Private Banking, le groupe investira davantage dans la recherche et le développement, afin de mettre au point des solutions logicielles pour la banque privée, dans un contexte dominé par les technologies de rupture et les exigences réglementaires de plus en plus strictes.

Créé à Genève en 2001 par Alexis Sikorsky, CEO, New Access fournit des solutions front-office aux banques privées, dont un système de gestion de portefeuilles (PMS), un système de gestion électronique de documents (GED) et un système de gestion des relations avec la clientèle (CRM).

Interview complète d’ Alexis Sikorsky à lire dans l’édition de mercredi.