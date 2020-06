Hotelplan de Migros réactive son programme de voyage en Europe

mardi, 02.06.2020

Suite à la réouverture de diverses frontières, le voyagiste helvétique Hotelplan Suisse reprendra son programme de vacances, à partir du 15 juin 2020, pour certaines destinations.

Les plages croates sont l'unes des destinations proposées à nouveau par les cinq marques du plus grand voyagiste de Suisse. (Keystone)

Le voyagiste Hotelplan, aux mains de Migros, compte reprendre son programme de voyage dès le 15 juin. Les destinations: les pays européens qui ont rouvert leurs frontières. A partir de cette date, les marques Globus Voyages, Travelhouse, Tourisme Pour Tous, Hotelplan et Vacances Migros proposeront des séjours en France, en Allemagne, en Autriche, en Grèce, au Portugal, en Croatie, en Suède et en République tchèque.



Les voyages forfaitaires vers les destinations du Vieux continent qui ne sont pas encore possibles en raison de l'absence de lignes aériennes ou de la poursuite de restrictions d'entrée, au moins jusqu'au 21 juin, seront annulés de manière proactive, précise le groupe. Il en va de même pour les voyages forfaitaires en dehors de l'Europe, dont le déblocage est prévu au 28 juin au plus tôt. Les clients concernés se verront rembourser leurs forfaits annulés au cours de ces prochaines semaines. (AWP)



