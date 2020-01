Nouveau Conseil d’administration pour Goldbach

mercredi, 22.01.2020

Suite à la réorganisation de TX Group, la société Goldbach Group SA étend son Comité exécutif et se dote d’un nouveau Conseil d’administration.

Depuis la gauche. Mark Luck, Alexander Duphorn, Roland Wittmann, Nicole Klose, Philipp Mankowski, Michi Frank, Marco Gasser, Ralf Brachat, Thierry Furrer, Stefan Wagner, Raoul Gerber.

Le cœur de métier de Goldbach, la commercialisation et le placement de publicités dans les médias privés et dans le secteur «out of home», englobe depuis janvier 2020 les titres de Tamedia et de l’alliance de médias 20 Minuten/20 minutes. Cette extension est due aux nouvelles filiales de Goldbach, 20 minutes Advertising SA et Goldbach Publishing SA, qui viennent également consolider la commercialisation du secteur Print auprès de tiers.

Le secteur «out of home» est déjà placé sous la responsabilité de la société existante Neo Advertising SA, qui relève de Goldbach depuis le début de l’année. Dans la structure d’organisation décentralisée de TX Group, toutes les activités de commercialisation du groupe sont du ressort de Goldbach depuis le début de l’année.

Dans le sillage de ces modifications, Goldbach nomme un nouveau Conseil d’administration et élargit son Comité exécutif.

Nouveau Conseil d’administration

Après plusieurs années de présidence, Jens Alder revient au Conseil d’administration de Goldbach en tant que membre.

Martin Kall, Konstantin Richter et Pietro Supino, membres du Conseil d’administration de TX Group, ainsi que Samuel Hügli, Directeur Technology & Ventures, se joignent au Conseil d’administration de Goldbach.

Sandro Macciacchini, Directeur Finance & HR de TX Group, et Christoph Tonini restent membres du conseil d'administration de Goldbach. Après sa démission en tant que CEO de TX Group au 30 juin 2020, Christoph Tonini sera remplacé au poste de président du conseil d'administration de Goldbach par Pietro Supino.

Extension du Comité exécutif

À compter de début janvier, Nicole Klose (HR Business Partner) et Mark Luck (Director Controlling, M&A, Strategic Projects) ainsi que Marco Gasser (Managing Director de 20 Minuten Advertising SA), Philipp Mankowski et Thierry Furrer (tous deux Managing Directors de Goldbach Publishing SA) siègeront au Comité exécutif de Goldbach dirigé par le CEO Michi Frank. Le Comité exécutif comprend toujours

Raoul Gerber (vice-CEO de Goldbach Group), Alexander Duphorn (CEO Goldbach Media (Suisse) SA), Ralf Brachat (Managing Director Swiss Radioworld), Stefan Wagner (Managing Director de Goldbach Audience) et Roland Wittmann (Chief Strategy Officer).

Les entreprises de Goldbach Group SA commercialisent et placent de la publicité dans les médias privés, notamment à la télévision, à la radio, dans les médias imprimés, en ligne, dans les médias mobile, dans les secteurs «out of home», «digital out of home (DOOH)» et «performance marketing» en Allemagne, en Autriche et en Suisse.