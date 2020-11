La fusion de Stanhope avec FWM ouvre des opportunités à Genève

mardi, 24.11.2020

Suite à la fusion mardi avec FWM, Stanhope sort renforcée à Genève pour sa clientèle très fortunée suisse et étrangère. Des acquisitions d'indépendants ne sont pas exclues en Suisse.

Elsa Floret



Daniel Pinto, fondateur de Stanhope et président et directeur général du groupe fusionné.

Avec le rapprochement mardi du britannique Stanhope Capital et de l’américain FWM, le bureau genevois de Stanhope gagne en influence. Son rôle de siège transnational bénéficiera d’un accès élargi aux marchés internationaux public et privé. Et ce pour un groupe dont la masse sous gestion atteint...