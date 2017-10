Straumann dépasse les attentes au troisième trimestre

jeudi, 26.10.2017

Straumann a enregistré des résultats au-delà des attentes sur les neuf premiers mois de l'année, tant sur le plan du chiffre d'affaires que de la croissance organique. Ses prévisions pour l'année en cours sont revues à la hausse.

La performance de Straumann dépasse les prévisions les plus optimistes des analystes.

Les ventes de l'équipementier de l'industrie chirugico-dentaire Straumann ont bondi de 20,6% à 257,9 millions de francs, soit une hausse de 18,8% en monnaies locales. La croissance organique, c'est-à-dire ajustée des effets des change et des acquisitions, s'est portée à 15,9%.

Toutes les régions ont contribué à la croissance. L'Asie-Pacifique a enregistré la plus forte hausse du chiffre d'affaires, soit 25,8% à 45,7 millions de francs. Les ventes ont également enregistré une croissance à deux chiffres en Amérique latine, de 23,5% à 33,0 millions et en Amérique du Nord de 16,7% à 72,1 mio. La région Europe, Afrique et Moyen-Orient, premier marché du groupe, a vu ses ventes croître de 20,3% à 107,1 millions.

La performance dépasse les prévisions les plus optimistes des analystes. Le consensus AWP tablait en moyenne sur des ventes de 247,1 millions de francs, dont 104,0 millions pour la région Emea, 67,7 millions pour l'Amérique du Nord, 42,9 millions pour l'Asie/Pacifique et 30,8 millions pour l'Amérique latine. La croissance organique était quant à elle attendue à 12,7%.

Le groupe a relevé ses prévisions pour l'année en cours. La croissance organique devrait s'inscrire entre 13 et 15%. Les objectifs pour le bénéfice opérationnel restent inchangés.(awp)