Coronavirus: SteriLux met à disposition sa station de stérilisation mobile

vendredi, 03.04.2020

L'entreprise vaudoise SteriLux apporte son soutien dans la lutte contre le coronavirus en mettant à disposition sa station de stérilisation mobile, permettant de traiter jusqu'à 300 masques de protection par jour.

L'appareil compact de SteriLux permet de stériliser jusqu’à 300 masques par jour.

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, la société SteriLux, basée à Prilly (VD), propose l'utilisation de son appareil clé-en-main pour stériliser le matériel médical. La machine pourrait ainsi traiter jusqu'à 300 masques de protection par jour, une aide nécessaire au sein de certains établissements suisses pouvant manquer de matériel dans leur lutte contre le coronavirus.

Depuis 2019, la société fondée par Marc Spaltenstein et Lucas Meyer, commercialise un appareil compact, léger et facile d’utilisation, permettant de stériliser le matériel médical. SteriLux utilise les propriétés de rayons UV pour transformer l’oxygène naturellement présent dans l’air en ozone aux propriétés hautement désinfectantes et stérilisantes.

Seuls cinq millilitres d’eau sont nécessaires pour effectuer un cycle de stérilisation «La machine est composée de deux parties: la SteriBase qui contient la machinerie et un containeur que l’on place à l’intérieur. C’est dans cette boîte que le matériel médical est disposé et que la stérilisation se produit», explique Chloé Pacquier, business development manager. Le tout forme une station transportable et hermétique.

SteriLux met à disposition cette machine au sein des établissements faisant face à une pénurie. Elle propose également de collecter les masques usagés et de les redistribuer après retraitement dans les locaux de SteriLux.

>>>Lire aussi: SteriLux prêt à commercialiser sa station de stérilisation mobile

>>>Lire également notre dossier Coronavirus