Stephan Wildner est nommé directeur général de Willis Towers Watson en Suisse

jeudi, 01.10.2020

Stephan Wildner devient le directeur général de Willis Towers Watson en Suisse à partir du 1er octobre 2020. Il succède à John Anthony, qui prend sa retraite.

Après 35 ans de carrière et 23 ans en tant que directeur général de Willis Towers Watson Switzerland, John Anthony prend sa retraite. Stephan Wildner lui succède à compter du 1er octobre 2020 et, en plus de ses responsabilités actuelles, prendra la direction suisse de Willis Towers Watson.

Il travaille au sein de l'entreprise depuis 2005 et est responsable des services prévoyance et investissements auprès des fonds de pension en Suisse depuis mars 2017.

Stephan Wildner travaille chez Willis Towers Watson depuis 15 ans. Avant de s'installer en Suisse en mars 2017 en tant que directeur des services de prévoyance et investissements, il était membre du conseil d'administration de WTW en Allemagne, où il était responsable des services auprès des clients, des institutions financières, et du développement marché.

Stephan Wildner est membre du groupe Retirement Western European Governance Group de Willis Towers Watson.Ses compétences de spécialistes portent également sur les questions de financement, de gouvernance et de gestion des risques dans le domaine des fonds de pensions liés à l’employeur.



Willis Towers Watson est une entreprise internationale de conseil, de courtage et de solutions logicielles. Elle compte plus de 45’000 salariés dans plus de 140 pays et marchés.