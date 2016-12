Stadler remporte une victoire au Tribunal fédéral face à Bombardier

lundi, 19.12.2016

Stadler a remporté une victoire au Tribunal fédéral face à Bombardier, dans un litige sur des brevets, a annoncé lundi le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire. La plus haute instance judiciaire suisse a confirmé une décision du Tribunal fédéral des brevets qui avait rejeté une plainte du constructeur canadien sur de supposées violations de brevet.



Bombardier a été condamné à verser à Stadler un dédommagement de 174'000 CHF et à assumer les coûts juridiques à hauteur de 72'000 CHF, selon un communiqué.



La décision du Tribunal fédéral remonte au 28 novembre et vient confirmer une décision prise le 10 juin par le Tribunal fédéral des brevets, concernant des accusations de violation des brevets pour des trains à double étage RABe 511 destinés aux CFF. - (awp)