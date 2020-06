La crypto Tether intensifie sa présence

lundi, 01.06.2020

STABLECOIN. De plus en plus de blockchains intègrent cette monnaie cryptographique partiellement garantie par des monnaies fiduciaires et de l’or, malgré la pluie de critiques.

Levi-Sergio Mutemba*



Les nombreuses controverses entourant la cryptomonnaie stable Tether (UDSt) depuis sa création en octobre 2014 ne semblent pas stopper son ascension. Quatrième cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière (8,8 milliards de dollars), ce stablecoin particulièrement recherché par les traders, nanti par des monnaies fiduciaires et, plus récemment, par de l’or, affiche un volume de transactions 20% supérieur à celui de Bitcoin (BTC). Soit en moyenne plus de 34,4 milliards de dollars d’USDt échangés chaque jour, d’après les données fournies par Coinmarketcap.

a montée en puissance s’illustre en particulier par la multiplication des blockchain sur laquelle il est négocié. Dimanche 28 mai, Tether Limited, basée à Hong Kong, a fait savoir que le volume de transactions des USDt échangés sur le registre distribué du protocole Aave, spécialisé dans les prêts et construit sur la blockchain d’Ethereum, avait subitement grimpé à un peu plus de 7,2 millions de dollars. Ce, alors qu’Aave n’a été lancé qu’en janvier de cette année.

L’USDt est désormais actif dans les blockchains Ethereum, EOS, Bitcoin, Omni, Tron ou encore Algorand. Hier, lundi 1er juin, la place de marché Bitfinex, entité associée à Tether, a également annoncé avoir intégré les USDt au réseau OMG, qui utilise une technologie basée sur le plasma baptisée More Viable Plasma (MoreVP). Celle-ci supprime la nécessité des signatures de confirmation, accélérant le temps de transaction. Le réseau OMG est une solution répondant aux problèmes de scalabilité des blockchains en éliminant les risques de congestion des ordres.

Une congestion du réseau Ethereum s’était en effet produite en mars de cette année, lors du pic de la crise du Covid-19, faisant chuter le prix de l’éther (ETH) d’un niveau de 240 dollars à seulement 107 dollars, soit une perte cumulée de 10 milliards de dollars pour la cryptomonnaie en l’espace de quelques heures. Le temps d’exécution des ordres était passé d’une durée initiale de 15 secondes à environ 44 minutes.

Un historique perturbé

Bref, il ne passe pas un jour sans que Tether communique. Il faut dire que la réputation a et continue d’être ternie. En effet, jusqu’en 2019, les développeurs de Tether avaient assuré que le stablecoin était entièrement nanti par des monnaies fiduciaires telles que le dollar ou l’euro. Mais les fréquents et substantiels décalages de cours entre l’USDt et le dollar racontent une autre histoire. Tether Limited a finalement admis que d’autres actifs, dont des prêts, servaient de nantissement aux USDt en circulation.

Rappelons que la preuve de réserve utilisée par Tether est conçue pour éliminer le risque de contrepartie dans l’univers des cryptomonnaies. Tous les USDT en circulation, qui constituent des engagements (au passif), sont garantis (à l’actif) en temps réel par une quantité équivalente de monnaie fiduciaire (le dollar) et de métaux précieux comme l’or (XAUt). Mais, à ce jour, Tether Limited n’a toujours pas fourni de documents audités prouvant la nature des garanties.

Soulignons également que, fin 2017, Tether avait déposé plainte contre la banque américaine Wells Fargo pour avoir interrompu le traitement des transactions en dollars avec les banques taïwanaises. Plainte qui fut rapidement abandonnée mais mit à jour l’absence de relations bancaires normales de Tether et Bitfinex. Vers la même période, des enquêtes avaient aussi révélé que Tether Limited est en réalité affiliée à Bitfinex. Bitfinex avait constamment nié cette affiliation avant de l’admettre en 2018.

Avril 2019, le procureur général de l’État de New York avait également accusé Bitfinex de s’être servi des réserves de devises fiduciaires de Tether Limited pour occulter une perte de 850 millions de dollars. Afin d’établir une relation bancaire stable, explique le procureur Letitia James, Bitfinex aurait déposé près d’un milliard de dollars auprès d’une banque panaméenne appelée Crypto Capital, sans signature de contrat... C’est sans parler, enfin, de l’enquête en cours sur la manipulation présumée de BTC via le négoce des USDt. Selon un célèbre rapport de l’Université du Texas, publié en 2018, le cours de BTC aurait en effet atteint son pic de 20.000 dollars en 2017 grâce à une manipulation des USDt servant à en acheter.