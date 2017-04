Seedstars Summit: lecteurs modulables pour détection des matériaux

jeudi, 06.04.2017

SRS Technology. Un lecteur de particules pour détecter les particules de matériaux aussi divers que le gaz ou l’eau. Ou même les tumeurs cancéreuses.

Alexandru Rusu. Cette technologie est unique au monde.

Plusieurs start-up suisses se sont profilées au Seedstars Summit. Parmi les plus récentes SRS Technology, spin-off du CERN, conçoit et fabrique des lecteurs intégrés dans les capteurs du très célèbre centre de recherche.

Utilisables aussi bien dans l’exploration gazière que dans celle de l’eau ou dans celle des tumeurs cancéreuses, les lecteurs de particules de SRS Technology s’intègrent dans les capteurs actuellement fabriqués au CERN, nés dans le groupe de détection créé par Georges Charpak, prix Nobel de physique en 1992.

Créée en mai 2016 par leur concepteur Alexandru Rusu, ces lecteurs sont des cartes munies de 64 canaux (pour les plus petites) à 8 ou 16 bits, capables de collecter et de transférer des informations en provenance d’autant de signaux de senseurs qu’elles ont de canaux, avec un output de 1GB. Une version personnalisée construite dans le contexte d’une application particulière incorpore 80.000 canaux, soit autant de signaux. Tolérantes à la radioactivité, ces cartes peuvent être utilisées dans les contextes les plus divers y compris dans le domaine nucléaire.

SRS Technology est le premier spin-off suisse du CERN (le second au niveau mondial).

Outre le développement de lecteurs, Alexandru Rusu entend développer et commercialiser des capteurs complets. Il est associé de l’Institut Nucléaire de Roumanie. Il est également membre de la collaboration RD51, créée en 2008 pour répondre au besoin de développer et d’utiliser les techniques innovantes des détecteurs gazeux à micropistes (MPGD).

