Lunaphore fait son entrée sur le marché américain

lundi, 15.06.2020

Spin-off de l’EPFL, Lunaphore, qui développe un dispositif d’analyse des tissus pour la recherche et le diagnostic du cancer, signe un accord de distribution avec la société américaine Epredia.

Matteo Ianni



Diego Gabriel Dupouy, fondateur et CTO, Déborah Heintze, fondatrice, COO et Ata Tuna Ciftlik, fondateur et CEO. Dans son élan, L’entreprise vise le marché asiatique pour 2021.