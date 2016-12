Réseaux d'énergie: Spie achète l'allemand SAG au fonds EQT pour 850 millions d'euros

vendredi, 23.12.2016

Spie, engagé dans une stratégie active d'acquisitions, va se renforcer en Allemagne et en Europe de l'Est avec le rachat auprès du fonds d'investissement EQT du groupe spécialisé dans les services aux infrastructures d'énergie SAG pour 850 millions d'euros.

Spie, engagé dans une stratégie active d'acquisitions, va se renforcer en Allemagne et en Europe de l'Est avec le rachat auprès du fonds d'investissement EQT du groupe spécialisé dans les services aux infrastructures d'énergie SAG pour 850 millions d'euros.

"L'acquisition du leader allemand sur le marché à forte croissance des services aux infrastructures d'énergie constitue une avancée majeure dans le développement de Spie en Allemagne et en Europe centrale", affirme l'entreprise française, spécialiste des services techniques dans l'énergie et les télécommunications, dans un communiqué.

Créé il y a 100 ans et basé à Langen, près de Francfort, SAG est un fournisseur de services et de systèmes pour les réseaux d'électricité, de gaz, d'eau et de télécommunications. Il se concentre toutefois principalement sur le service aux réseaux de transport et de distribution d'énergie.

Même si la société réalise 75% de son chiffre d'affaires en Allemagne, elle est aussi présente en Slovaquie, en République tchèque, en Pologne, en Hongrie et en France.

Elle emploie environ 8000 collaborateurs répartis sur plus de 170 sites et devrait générer en 2016 un chiffre d'affaires d'environ 1,3 milliard d'euros.

"Ensemble, Spie et SAG constitueront un acteur de premier plan des services multi-techniques en Allemagne" avec ""un large éventail de compétences techniques complémentaires, une base de clientèle très diversifiée et une empreinte géographique densifiée", estime l'entreprise.

La transaction devrait permettre à Spie d'augmenter son bénéfice net par action ajusté d'environ 12% en 2017 et 15% en 2018.

Les synergies liées aux achats ainsi qu'aux dépenses administratives et opérationnelles devraient pour leur part s'élever à 20 millions d'euros.

L'opération doit encore recevoir le feu vert des autorités de la concurrence. Spie table sur une finalisation de la transaction entre la fin du premier trimestre et le début du deuxième trimestre 2017.

L'entreprise a multiplié les opérations de rachat ces derniers mois, avec entre autres au Royaume-Uni l'acquisition en novembre de l'entreprise spécialisée dans les services liés aux installations et à l'immobilier, TriosGroup, et début décembre de l'entreprise Environmental Engineering (EE), présente dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique.

Plus tôt dans l'année, Spie s'est aussi emparé de l'entreprise Agis Fire and Security, basée à Varsovie (Pologne) et spécialisée dans la protection incendie et la sécurité des bâtiments, ainsi que de la société allemande Comnet, spécialisée dans les télécommunications et la sécurité.(awp)