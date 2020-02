Credit Suisse: retour sur cinq ans de Tidjane Thiam

vendredi, 07.02.2020

Sous la pression de l’affaire dite des filatures, Tidjane Thiam quitte le navire. En tant que CEO, il aura œuvré pour instaurer de meilleures bases aux activités de Credit Suisse.

Sophie Marenne



Tidjane Thiam en 2015, alors qu'il répondait aux questions lors de la conférence de presse suivant sa nomination en tant que CEO. (Keystone)

«Je me plais beaucoup dans ma fonction actuelle. Cela a été mon choix de venir en Suisse pour Credit Suisse. Mon vœu le plus cher est que notre banque soit respectée et admirée», disait Tidjane Thiam