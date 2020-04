Sophie Dubuis nommée au conseil d’administration de la BCGE

mercredi, 08.04.2020

La Ville de Genève a désigné Sophie Dubuis en qualité de représentante de la Ville au sein du conseil d’administration de la BCGE.

Conformément à la loi sur la Banque cantonale de Genève, la Ville de Genève a désigné Sophie Dubuis en qualité de représentante de la Ville au sein du conseil d’administration de l’établissement. Elle remplace Grégoire Carasso, désigné en 2014, qui avait annoncé son intention de quitter ses fonctions en octobre dernier.

Associée au sein de RHconseil SA, présidente de la Fondation Genève Tourisme & Congrès et de la Fédération du commerce genevois et membre du comité directeur de l’Union Patronale Suisse, Sophie Dubuis a occupé diverses fonctions de direction auprès de Bucherer SA, du Centre International de Conférences Genève (CICG), de Palexpo et Forum Fribourg.

Elle est au bénéfice d’un diplôme de la HES-SO Valais de gestionnaire en tourisme, d’une formation de conduite de collaborateurs-rices du CRPM à Lausanne et d’un Executive MBA en management de projets de HEC Genève. Elle est également coach certifiée.

Sophie Dubuis prendra ses fonctions à l’issue de l’Assemblée générale de la BCGE qui se tiendra le 5 mai prochain. Elle intègrera le collège composé de 11 administrateurs représentants du Canton, de la Ville, des communes genevoises et des actionnaires privés, sous la présidence du Professeur Gilbert Probst.