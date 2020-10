Solufonds: Aurélien Codet nommé directeur du service de comptabilité

mardi, 27.10.2020

Solufonds annonce l’arrivée d’Aurélien Codet en tant que Directeur du service de comptabilité.

Aurélien Codet.

Solufonds, direction de fonds indépendante spécialiste depuis plus d’une décennie de la structuration et de l’administration de fonds de droit suisse, poursuit son développement avec le recrutement au 1er octobre 2020 d’Aurélien Codet comme Directeur du service de comptabilité des fonds.Il est membre du comité exécutif élargi.

Aurélien Codet est un ancien employé de RBC Investor Services Bank. Il dirige le service comptabilité des fonds et opère depuis Zurich.

A la tête d’une équipe cinq personnes, sa mission sera de répondre à une clientèle institutionnelle ainsi que de superviser et développer l’offre de services de comptabilité des fonds.

Au bénéfice de près de 15 ans d'expérience dans le domaine financier, dont 13 dans l'industrie des fonds de placements, Aurélien Codet a travaillé comme Adjoint du responsable des opérations chez RBC Investor Services Bank à Zurich durant 5 ans.

Il a occupé précédemment différents postes de direction chez RBC, notamment au sein des départements d'administration des fonds et de la gestion des clients. Aurélien est titulaire d'un MBA et diplômé de l'ISM (Paris) en partenariat avec l'ISEG (Paris) et la Saint-John's University (New York).

Progression des actifs

Solufonds présente également une importante progression de ses actifs administrés à hauteur de 100% sur les 24 derniers mois. Les fonds administrés ont considérablement augmenté ces derniers mois pour atteindre aujourd’hui plus de 3,5 milliards de francs.

Le développement de l’offre de services, le recrutement stratégique d'employés compétents et expérimentés ainsi que la réorganisation de la structure de la société ont contribué à cet essor.

Par ailleurs, les bureaux tout juste ouverts à Zurich en 2018 comprennent aujourd'hui 9 employés, tous issus de sociétés de renom.