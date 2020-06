SoftwareOne a vendu 17 millions d'actions au prix de 22.50 francs

vendredi, 19.06.2020

SoftwareOne a vendu 17 millions d'actions jeudi soir au prix de 22.50 francs par action. KKR, Raiffeisen Informatik, et les héritiers de Patrick Winter contrôleront respectivement 5,18%, 2,78% et 2,75% de la société.

Johannes Huth et Andreas Fleischmann ont annoncé leur départ du conseil d'administration de SoftwareOne.(Keystone)

Les 17 millions d'actions vendues jeudi soir par SoftwareOne l'ont été à un prix de 22,50 francs par action, a indiqué vendredi le groupe schwytzois dans un communiqué. En raison de la nouvelle structure actionnariale de la société, Johannes Huth (représentant de KKR) et Andreas Fleischmann (représentant de Raiffeisen Informatik) ont annoncé leur départ du conseil d'administration de SoftwareOne.



Au total, KKR a cédé de 8,22 millions d'actions, Raiffeisen Informatik de 4,40 millions d'actions et les héritiers de Patrick Winter, le co-fondateur de SoftwareOne, de 4,36 millions d'actions.



A l'issue de la transaction, prévue pour le 23 juin 2020, les trois actionnaires contrôleront respectivement 5,18%, 2,78% et 2,75% de SoftwareOne.



Quant au flottant de la société active dans les logiciels, il devrait passer à plus de 55%. Ce sont les actionnaires fondateurs qui continueront de détenir la part la plus importante de SoftwareOne, soit 29% du capital pour Daniel von Stockar, Beat Curti et René Gilli.(Awp)