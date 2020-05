Softbank: perte nette annuelle record de presque 9 milliards de francs

lundi, 18.05.2020

SoftBank Group a principalement souffert de l'impact négatif sur ses comptes du géant américain WeWork et de la chute de la valeur de nombreux actifs de son fonds d'investissement Vision Fund depuis la pandémie.

Le cofondateur d'Alibaba, Jack Ma, va quitter fin juin le conseil d'administration de SoftBank Group au sein duquel il siégeait depuis 13 ans. (Keystone)

Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group a publié lundi une perte nette annuelle record de 961,6 milliards de yens (8,7 milliards de francs), encore plus importante que sa dernière prévision de 900 milliards de yens.



Le groupe a principalement souffert de l'impact négatif sur ses comptes du géant américain des bureaux partagées WeWork, et de la chute de la valeur de nombreux actifs de son fonds d'investissement Vision Fund depuis la pandémie de Covid-19.



Le groupe avait généré un bénéfice net de 1412 milliards de yens en 2018/19.

SoftBank Group a aussi accusé une perte opérationnelle record en 2019/20, à hauteur de 1364,6 milliards de yens, proche de ses prévisions, contre un bénéfice opérationnel de 2073,6 milliards de yens un an plus tôt.



Le groupe a expliqué dans un communiqué que cet effondrement provenait d'"une perte de valeur non réalisée de 1900 milliards de yens émanant d'investissements détenus par le Vision Fund".



L'impact négatif de WeWork sur son résultat net a été par ailleurs été chiffré à 720,8 milliards de yens, et a été comptabilisé comme un coût.



Car SoftBank Group a dû massivement injecter de l'argent dans WeWork fin 2019 pour sauver la société américaine de la faillite après le fiasco de son projet d'introduction en Bourse.



Le chiffre d'affaires de SoftBank Group, qui provient des activités commerciales du groupe, comme ses filiales de télécommunications mobiles Softbank Corp et de microprocesseurs Arm Holdings, a quant à lui légèrement augmenté de 1,5% à 6185 milliards de yens sur l'exercice écoulé.

Sous pression en raison de ses déboires financiers, SoftBank Group a annoncé en mars un gigantesque programme de cessions d'actifs de 4500 milliards de yens sur 12 mois (38,8 milliards d'euros au cours actuel), ainsi que des plans de rachats d'actions très conséquents visant à soutenir son cours de Bourse.



Nombre d'observateurs s'attendent ainsi à ce que SoftBank Group vende encore une partie de ses parts dans le géant chinois du commerce en ligne Alibaba, dont il possédait encore 25,1% fin 2019.



Le cofondateur d'Alibaba, Jack Ma, va quitter fin juin le conseil d'administration de SoftBank Group au sein duquel il siégeait depuis 13 ans, a annoncé le groupe japonais lundi avant la publication de ses résultats, sans détailler les raisons de ce départ.(awp)