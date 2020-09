Une nouvelle responsable RSE chez Société Générale Private Banking

mardi, 08.09.2020

Société Générale a nommé Dorothée Chapuis en tant que responsable RSE pour Société Générale Private Banking (SGPB) Suisse, Luxembourg et Monaco.

Dorothée Chapuis a pour mission d’organiser et amplifier la stratégie RSE de la banque privée.

Dorothée Chapuis prend en charge le développement de l’ensemble des projets liés à la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) de la banque privée pour Société Générale Private Banking (SGPB) Suisse, Luxembourg et Monaco.

Elle a pour mission d’organiser et amplifier la stratégie RSE de la banque privée en coordonnant les initiatives et projets liés aux solutions à valeur ajoutée pour les clients. En particulier, elle continuera d’étoffer et de promouvoir la gamme de solutions durables et positives développée pour les investisseurs privés. Elle travaillera en étroite collaboration avec les experts en investissements durables et à impact positif du groupe en Suisse et à l’international. Elle a également pour rôle de contribuer au déploiement de la stratégie d’engagement de l’entreprise pour une banque privée plus responsable.

Basée à Genève, elle assure cette responsabilité en complément de ses fonctions actuelles de directrice marketing pour SGPB Suisse et de directrice marketing adjointe pour la Banque Privée au Luxembourg et à Monaco.