Smeetz lève 700.000 francs avec le réseau d'investisseurs SICTIC

lundi, 17.02.2020

Smeetz vient de finaliser une levée de fonds de 700.000 francs avec le réseau d'investisseurs SICTIC. Cela porte le montant total levé par la startup lausannoise à 1,4 million de francs.

MH



Smeetz compte sept collaborateurs avec à gauche son CEO, Alexandre Martin.

La start-up lausannoise Smeetz a levé 700.000 francs auprès du Club suisse d’investisseurs SICTIC et de divers business angels. Cela porte le montant total collecté par la start-up lausannoise à 1,4 million de francs suisses.

Cette levée de fonds servira à soutenir l'expansion continue de son équipe et le développement de ses services. Grâce à sa traction validée sur le marché, Smeetz ambitionne de devenir le service numéro 1 de vente en ligne et marketing pour les activités de loisirs. La jeune pousse compte atteindre cet objectif en offrant un nombre croissant de services tels que des prévisions de ventes avancées et un système de tarification intelligente à un large éventail d'activités tel que les théâtres, les boîtes de nuit, les festivals et même les musées.

Selon Alexandre Martin, CEO et co-fondateur de Smeetz, "le succès de cette levée de fonds repose principalement sur l’intérêt démontré par le marché au cours de l'année et sur la satisfaction des clients actuels".

Smeetz a également renforcé sa visibilité grâce à sa participation à différents programmes d'accélération tel que MassChallenge Switzerland. L'été dernier, la start-up a reçu un "FIT Digital Growth by EHL" de 200.000 francs, qui a été utilisé pour préparer cette nouvelle levée de fonds (Pre-series A) et développer l'équipe de vente et marketing. La prochaine levée de fonds, une “Series A” de 2,5 millions, est prévue pour le premier semestre 2021.

Fondée en 2017, la start-up offre, en plus d'un service de réservation, de nombreuses fonctionnalités de marketing et de gestion des participants. Le logiciel de marketing et de vente en ligne peut être intégré au site web de tout organisateur afin de l'aider à augmenter ses revenus grâce à la vente directe, une tarification intelligente, des prévisions de participations et une optimisation de la communication digitale.