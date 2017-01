Skyguide: le COO Alex Bristol nommé à la tête de l'entreprise au 1er juillet

Alex Bristol, 48 ans, double national suisse et britannique, est entré chez Skyguide il y a six ans en tant que chef des opérations (COO).

Daniel Weder, directeur général de Skyguide depuis 10 ans, quittera ses fonctions au 30 juin 2017. Sa succession sera assurée par Alex Bristol, aujourd'hui chef des opérations.



Dans sa 60e année, Daniel Weder a convenu de cette transition à la tête de l'entreprise avec le conseil d'administration voici un an, indique Skyguide jeudi dans un communiqué. Pour la suite de ses activités, il se réserve plusieurs options de nature "stratégique-transformative" dans le secteur public et privé.



Daniel Weder est arrivé à la tête du comité de direction de Skyguide le 1er octobre 2007. Alors que l'entreprise traversait une période difficile, il "est parvenu à stabiliser la société, à amener une nécessaire évolution et, ainsi, à assurer l'avenir de la navigation aérienne suisse", selon Walter T. Vogel, président du conseil d'administration de l'entreprise.



Son successeur Alex Bristol, 48 ans, double national suisse et britannique, est entré chez Skyguide il y a six ans en tant que chef des opérations (COO). Il connaît parfaitement la branche et ses clients. En sa qualité de membre du comité de direction, il a contribué de manière déterminante à l'orientation stratégique de Skyguide, relève le communiqué. - (awp)