SIX nomme Romeo Lacher président du conseil d'administration

mardi, 10.01.2017

SIX a nommé Romeo Lacher président du conseil d'administration. Il assurait déjà l'intérim de la présidence depuis le 1er octobre 2016, son prédécesseur Alexandre Zeller ayant démissionné fin septembre, relève mardi le régulateur de la Bourse suisse.



Romeo Lacher dispose d'une longue expérience dans le secteur bancaire et fait partie de l'organe de surveillance de SIX depuis le 1er janvier 2008, selon le communiqué. - (awp)