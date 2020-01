SIX veut faciliter les transactions aux bancomats

vendredi, 10.01.2020

SIX lance un dispositif visant à réglementer les transactions nationales effectuées aux distributeurs automatiques de billets (DAB). Le «National Cash Scheme» (NCS) vise à instaurer une norme générale pour les opérations au comptant en Suisse.

SIX Group lance un dispositif, le "National cash scheme" (NCS), qui permettra aux clients finaux d'avoir accès à toutes les fonctions d'un distributeur automatique de billets, quel que soit la banque propriétaire de ce dernier.



"Actuellement, les clients finaux n'ont accès à toute la gamme de fonctionnalités qu'aux Bancomats de leur banque. Ces restrictions sont supprimées par le NCS", indique SIX vendredi dans un communiqué.



Les conditions techniques nécessaires ont été créées dans le cadre du projet "ATMfutura", qui a permis d'installer un logiciel uniforme sur les distributeurs automatiques suisses.

Indépendamment du "National Cash Scheme", SIX initie également cette année, en collaboration avec les banques, les cartes de débit Mastercard et Visa Debit, qui offrent d'autres fonctions supplémentaires attrayantes, en plus des cartes Maestro et V PAY existantes, notamment au niveau des achats en ligne sécurisés.



Le NCS devrait être disponible sur les premières cartes de débit Visa cette année.(awp)