Six établissements Mexicains adoptent l’intelligence artificielle Sophia en génomique clinique

mercredi, 11.10.2017

Six grandes institutions de santé du Mexique se sont jointes à la communauté Sophia Genetics en adoptant l'intelligence artificielle de Sophia luttant contre le cancer et les maladies congénitales.

Jurgi Camblong, CEO de Sophia Genetics.

Six grandes institutions de santé Mexicaines ont rejoint la communauté de l’entreprise Sophia Genetics, en adoptant l'intelligence artificielle Sophia, qui fournit des solutions génomiques cliniques pour le cancer et les maladies congénitales.

Le Mexique a une longue histoire en génétique humaine et a été l'un des premiers à adopter la recherche en génomique. Bien que les capacités de test de séquençage de l'ADN de la prochaine génération aient été établies, les défis persistants incluent l'analyse des données complexes qu'ils génèrent et rendent cette technologie facilement et également accessible à travers le pays.

Sophia Genetics soutient l'adoption des tests de génomique au Mexique en proposant des solutions adaptées aux besoins individuels des hôpitaux ou des laboratoires, qu'ils aient ou non des capacités de tests de séquençage de nouvelle génération(NGS).

La plate-forme Software-as-a-Service de la société connecte les cliniciens à un réseau de plus de 360 ​​hôpitaux dans 55 pays. Elle permet aux cliniciens et aux chercheurs de donner un sens aux données génomiques afin d'améliorer et de diagnostiquer plus rapidement les patients.

Sophia Genetics fournit des solutions génomiques cliniques efficaces fiables et abordables, afin de mieux diagnostiquer et traiter le cancer et les maladies congénitales.



Les établissements de santé mexicains suivants se sont récemment engagés à utiliser l'intelligence artificielle Sophia:

• Servicios Genómicos (un spin-off d'Inmegen)

• L'Institut National des maladies Respiratoires et le Centre de Recherche en maladies Infeccieuses (INER)

• La Red del Hospital Christus Mugerza

• Total Quality Medicine

• Genos Medica

• Milenia Labs